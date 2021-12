Il Vicenza si prepara a una vera e propria rivoluzione per tentare una salvezza al momento piuttosto complicata. Come riportato da Il Giornale di Vicenza Il Diesse Federico Balzaretti è al lavoro per acquistare i giocatori richiesti da Cristian Brocchi, ma dovrà anche pensare a sfoltire la rosa, con quattro giocatori che saranno messi sul mercato: Emanuele Padella, Luca Crecco, Marco Calderoni e il regista Anthony Taugourdeau sono i nomi più gettonati per finanziare il mercato in entrata.