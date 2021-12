Il Vicenza aspetta con ansia l'apertura del mercato di riparazione per rinforzare la rosa e provare una rimonta disperata per rimanere in Serie B, come ha assicurato il presidente Renzo Rosso alla trasmissione Rigorosamente Lane: "Non meritiamo la posizione che abbiamo e speriamo di rimettere in moto la squadra con il mercato. I giocatori stanno mettendoci molto impegno e confidiamo di mantenere la Serie B per tutti i tifosi, perché se la meritano. Non penso che il Lane ci regalerà un buon Natale, ma credo che la seconda parte del campionato possa essere diversa perché c’è un team bellissimo, con Balzaretti che sta facendo qualcosa di significativo e moderno e sto vedendo un bel calcio. Brocchi mi sta sorprendendo, sta dando il massimo sotto ogni punto di vista e lavorando per eliminare qualche lacuna dai singoli. Speriamo di salvarci con qualche rinforzo".