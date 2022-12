Renzo Rosso, presidente del Vicenza, ha parlato dal palco della Charity Dinner dell'OTB Foundation del cammino dei veneti in campionato: "Dobbiamo vincere questo caz.. di campionato. Questa categoria e questo calcio non mi piacciono, gli arbitri sono da C. Noi abbiamo la squadra più forte di tutti, anche visto i soldi che abbiamo speso, anche se questo non significa nulla, guardate la Juve o l’Inter (ride, ndr). Ora ci sono le persone giuste, da Rinaldo Sagramola a un grande mister come Francesco Modesto, che da quando è arrivato in otto partite ha ottenuto sei vittorie e due pareggi. Veniamo da un anno complicato in cui avevamo allestito una squadra che poteva ambire ai playoff e invece siamo riusciti a retrocedere. Il calcio è veramente difficile e io me ne assumo tutte le responsabilità, ho le spalle grosse, ma a forza di insistere arriveremo, dobbiamo arrivare: abbiamo fatto degli errori e da questi abbiamo imparato", riporta Il Giornale di Vicenza.