A margine del pari contro il Gubbio, il presidente del Vicenza Renzo Rosso ha così parlato ai microfoni di trivenetogoal.it: "Una partita ostica, non bella, noi ci abbiamo provato e dispiace: loro hanno fatto muro, ma non è stato per noi un passo indietro. Comunque siamo una buona squadra e la posizione in classifica ci dice chi siamo. Il mercato? È stato fatto in sinergia con lo staff tecnico e la società era pronta a intervenire e ha esaudito le richieste".