Vicenza-Taranto, scontri prima del match e fumogeni in campo: ferito uno steward dello stadio Menti

, dove ilè ospite per il ritorno del match valido per il primo turno della fase nazionale dei. Il nervosismo legato all'importante match di questa sera è sfociato infatti in alcune dispute accese e tafferugli, che - iniziati già prima dell'inizio del match - si sono poi protratti lungo tutta la sfida, mettendoNell'avvicinamento alla sfida non sono mancate le tensioni tra alcuni gruppi di supporter vicentini e tarantini, nella zona di contra' Piarda., che sarebbero stati particolarmente duri, andando a coinvolgere un gruppo di tifosi del Taranto appena usciti dalla stazione ferroviaria e richiedendo

Un clima di tensione che si è poi riversato anche in campo, visto che l'arbitro è stato costretto ada causa del lancio dida parte di entrambe le tifoserie. E infatti a fine primo tempo il recupero è stato di ben, proprio in ragione della perdita di tempo legata ai disordini della tifoseria.Atteggiamenti ostili che si sono protratti anche nell'intervallo, costringendo il direttore di gara a, dopo cheesploso dai tifosi ospiti. Lo steward, secondo le prime ricostruzioni, è stato portato fuori dalla struttura per poter ricevere le cure del caso. Nel finale, poi, è stato lanciato un ennesimo fumogeno in campo rallentando ancora le operazioni, tanto da portare a 6 minuti di recupero. In campo, fortunatamente, l'agonismo non ha ecceduto i limiti della tollerabilità, con solo due ammoniti, entrambi sul lato tarantino