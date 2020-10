Come si legge nel comunicato ufficiale: "La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dall’FC Internazionale Milano, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Samuele Longo. Il calciatore ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2023.



Longo, attaccante classe ’92, la scorsa stagione ha disputato la prima parte di campionato nel Deportivo La Coruña, mentre la seconda parte di stagione è approdato al Venezia, dove ha realizzato 4 reti ed 1 assist.



Vanta una lunga esperienza in Spagna tra Liga e Segunda División con le maglie di Tenerife, Girona, Huesca, Rayo Vallecano ed Espanyol. In Italia ha vestito le maglie di Cremonese, Frosinone, Cagliari e Inter".