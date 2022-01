Colpo in entrata dalla Francia per il Vicenza, come recita la nota ufficiale pubblicata dal club: "La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dal RC Lens, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Charles Boli. Boli, centrocampista esterno destro classe ’98, in questa prima parte di stagione con la maglia del Lens è sceso in campo in 8 occasioni tra Ligue 1 e National 2, siglando una rete. Nella scorsa stagione tra le fila del Paris FC, ha registrato 13 presenze tra campionato e coppa, siglando 2 reti e fornendo 2 assist".