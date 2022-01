Quando manca una sola partita alla fine del girone di andata, il Pisa, con i suoi 38 punti, è al comando della Serie B con quattro lunghezze di vantaggio sulla più immediata inseguitrice: questa prima metà di stagione da leader, secondo gli esperti, candida i toscani come favoriti numeri uno per la vittoria del campionato cadetto in quota a 3,50. Insegue la coppia giallorossa formata da Lecce e Benevento, a sette punti dalla vetta ma con un match da recuperare, proposta a 4,50 davanti al duo lombardo Brescia, attualmente seconda in solitaria, e Monza, a 5,50. Leggermente attardata una delle sorprese del campionato, la Cremonese, offerta a 7, mentre servirebbe un vero e proprio miracolo sportivo per la vittoria del Parma di Gianlugi Buffon: tale eventualità vale 50 volte la posta.