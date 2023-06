La società LR Vicenza comunica che il Sig. Aimo Diana ha sottoscritto un accordo come Allenatore Responsabile della Prima Squadra, sino al 30 giugno 2025. Diana, classe 1978, vanta oltre 300 presenze da calciatore in Serie A con le maglie di Brescia, Hellas Verona, Parma, Reggina, Sampdoria, Palermo e Torino, oltre alle esperienze con Bellinzona, Lumezzane e Trento. Inoltre, vanta 13 presenze in Nazionale, condite da un goal.



Ha iniziato la carriera come allenatore, nel 2013, nel settore giovanile della Feralpisalò, arrivando a guidare la prima squadra nella stagione 2015/2016. Ha maturato poi esperienze alla guida di Melfi e Sicula Leonzio, fino ad approdare nel novembre 2018 al Renate, con cui ha conquistato due terzi posti consecutivi in classifica. Nel 2021 è diventato allenatore della Reggiana, chiudendo la stagione 2021/2022 al secondo posto e centrando la promozione in Serie B grazie alla vittoria del girone B della Serie C, nella stagione appena conclusasi.



Diana sarà supportato dall’Allenatore in Seconda Alessio Baresi, dal Preparatore Atletico Esteban Anitua, dal Collaboratore Tecnico Giampaolo Saurini e dal Match Analyst Alessandro Belleri.