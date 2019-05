Il Vicenza neo-promosso in serie B comunica che Giuseppe Magalini (ex Chievo, Mantova, Cremonese, Grosseto, Reggiana, Viterbese e Alessandria) ha sottoscritto un accordo biennale come responsabile dell’area tecnica. Il direttore sportivo verrà presentato in conferenza stampa oggi alle ore 15 presso lo stadio Romeo Menti.