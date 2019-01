Una finestra di mercato per guardare al futuro. Le trattative del mese di gennaio sono cominciate da poco, ma l'input in casa Inter è quello di rivolgere un occhio al domani, sia nel caso fosse necessario intervenire subito per sostituire uno degli scontenti più illustri (Miranda), sia in ottica di giugno. E la strettissima attualità porta al numero uno classe 2000 del Cruzerio Gabriel Brazao, che il club nerazzurro vorrebbe bloccare da subito, probabilmente con l'aiuto di un'altra società di Serie A.



E nella giornata di oggi, dal Brasile rimbalzano le parole del vicepresidente della formazione carioca Itair Machado: "Mercoledì l’agente del calciatore ha portato al presidente un’offerta di 2,5 milioni ,che sta valutando visto che non è una cifra molto alta. Ne stiamo parlando e faremo le necessarie valutazioni. Inter? E’ un club italiano ad averla avanzata, ma non possiamo divulgarne il nome fino a che non avremo accettato la proposta".



Dichiarazioni decisamente in controtendenza rispetto a quello rese a fcinternews.it di Stephanie Figer, procuratore del calciatore: "Col Cruzeiro abbiamo prolungato il contratto sino al 2021. La clausola rescissoria supera i 40 milioni di euro per le squadre straniere. Le promettenti prestazioni di Brazão in questo breve scorcio di carriera lo hanno fatto entrare nei radar di parecchie compagini europee. Diverse società europee, importanti come l'Inter, monitorano Gabriel. Il Braga in Portogallo e la Roma in Italia hanno mostrato interesse nell’evoluzione dell’atleta".