Nel ko delal Maiorca della scorsa domenica è stato protagonista, e non poco,. Non per le giocate, bensì per i battibecchi con avversari e pubblico. Il brasiliano, che durante la sfida si è rivolto verso la tribuna di casadei Blancos, è stato preso di mira sia da Pablo Maffeo (gesticolando lo ha indicato come un calciatore che piange sempre) che da, capitano dei maiorchini. Molto però è dipeso dalle costanti provocazioni di Vinicius, che proprio a Raillo aveva detto "Quando finirai il calcioperché non avrai mai tanti soldi come me". L'ex Flamengo ha fatto notizia negli ultimi mesi anche per i tanti insulti razzisti ricevuti in campo, senza dimenticare il bambolotto con un cappio al collo esposto dai tifosi dell'Atletico Madrid.