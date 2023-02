Il brutto intervento di Gabriel Paulista su Vinicius nella sfida di ieri tra Valencia e Real Madrid ha fatto il giro del web: calcione all'avversario e cartellino rosso. Tutti d'accordo, o quasi. L'ex giocatore del Valencia Mario Kempes non ci sta: "L'ho già detto ad altre persone che erano d'accordo con me, a Vinicius piace scherzare gli avversari, e poi è chiaro che c'è chi non gliela fa passare. In questo caso è capitato a Paulista, che se l'avesse preso sul ginocchio non so cosa sarebbe successo".