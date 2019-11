"Che bello segnare con questa maglia". Parole e musica di Arturo Vidal, che decide il match contro il Leganes all'80esimo minuto, regala la vittoria, e il primato solitario momentaneo, al Barcellona, allontanando le voci di mercato. Sì, perché nonostante i gol, sono 4 in Liga, e le prestazioni, il nome del cileno resta sempre tra quelli più caldi, che sia mercato invernale che estivo. E in Italia c'è un suo grande, grandissimo estimatore: Antonio Conte.



CHE MEDIA! - Arturo Vidal è il sogno dell'allenatore dell'Inter: un centrocampista d'assalto, che lotta e combatte, che esalta e trascina. E che, soprattutto, fa gol. Verticale come piace al tecnico nerazzurro, che lo ha reso grande alla Juventus, in stagione ha realizzato, con quello di oggi (è entrato dalla panchina al 57esimo per Griezmann), 4 gol in 9 partite di campionato, con una media stupefacente per un centrocampista: una rete ogni 86 minuti! E quando segna, il Barça vince sempre. Nessuno come lui al Barcellona (il secondo centrocampista ad aver fatto più gol è Arthur, fermo a quota 2). E nessuno come lui all'Inter.



ALL'INTER... - Per media gol, infatti, nessuno nella rosa nerazzurra è come Vidal: per Sensi un gol ogni 152 minuti (3 reti), per Barella una rete sola in campionato, così come Vecino (che ha però realizzato un gol in Champions). Un centrocampista con la grinta di un mediano e una media gol da attaccante. Conte lo sogna anche per questo, ma l'Inter, per gennaio, ha altri piani.