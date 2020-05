ci risiamo. Cosa c’è dietro gli ultimi rumors, che riferiscono di un rinnovato interesse dei nerazzurri per il centrocampista del Barcellona? A quel che ci risulta,, con il quale ha condiviso tre anni di successi alla, ma da qui a dire che si tratti di un’operazione che possa andare in porto, ce ne passa ancora. E questo al di là della fattibilità e dei costi (), perché in realtàil futuro di Radja Nainggolan, che Beppe Marotta deve ancora definire con il Cagliari;le eventuali cessioni di Matias Vecino e Roberto Gagliardini;infine, per l’Inter, la priorità per il centrocampo non può essere un giocatore che va per i 33 anni (li compirà il 22 maggio), pur valido, vincente e con esperienza internazionale.più di tanto della rivalità con i bianconeri, che in quel settore del campo hanno altre priorità (Pogba, Jorginho e, nel caso di uno scambio con il Barcellona, cedendo Pjanic preferirebbero avere in cambio Arthur rispetto a Vidal).“Per lui c’è la fila”, il commento di Marotta. Fila che, invece, non c’è per Vidal, un nome sul quale l’Inter può prendere tempo, tenendolo nel frattempo a portata di radar.