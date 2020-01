De vuelta a casa!!! 2020 pic.twitter.com/YadWuTwW0h — Arturo Vidal (@kingarturo23) January 2, 2020

Nessun ritardo.. Riaggregandosi alla squadra insieme agli altri sudamericani. I quali tornano, che ha da poco cambiato allenatore assumendo l'ex di turno, ma non nel Barcellona. Infatti, prima della successiva gara di campionato in programma il 19 gennaio al Camp Nou contro il Granada, i campioni di Spagna devono giocare lanazionale. Che quest'anno si disputae poi giocherà l'eventuale finale domenica 12 gennaio contro la vincente dicon un ingaggio da 8,5 milioni di euro netti all'anno e una valutazione di mercato tra i 15 e i 20 milioni di euro. I, questa stagione in prestito ai nerazzurri dal Manchester United. Sullo sfondo resta poi la diatriba tra il calciatore e il club catalano per il presunto