Arturo Vidal è la prima scelta dell'Inter. Antonio Conte vuole lui e la società nerazzurra sta premendo per regalare il cileno al proprio allenatore il prima possibile. Secondo Sky Sport, il sì di Vidal c'è da diverso tempo, resta da convincere il Barcellona che al momento a metà campo è in difficoltà numerica e non sembra avere intenzione di cederlo.