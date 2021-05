La partita è ininfluente, l'Inter è già campione d'Italia e forse ad Arturo Vidal tanto basta per concentrarsi su altro. Nel corso della partita e con i suoi sotto di un gol, il centrocampista cileno ha partecipato a una diretta Instagram, trascurando totalmente la partita dei suoi compagni. Atteggiamento poco professionale. Da vedere come reagirà Conte, che per avere Vidal si è speso molto. L'ex Juventus e Barcellona si è rivelato un colpo di mercato sbagliato, tra infortuni e prestazioni al di sotto della sufficienza, non ha mai giustificato il costo del suo ingaggio. Ma a quanto pare, per Vidal, questa non è una grossa preoccupazione.