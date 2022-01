ha una missione chiara e va a caccia della conferma anche per il prossimo anno. Un obiettivo non così facile da raggiungere, perché il club nerazzurro a sua volta spera di continuare nell'opera di ridimensionamento del monte ingaggi, togliendo o limando qualche super-stipendio., in cui è destinato ad essere il sostituto di Nicolò Barella, out per squalifica sia all'andata che al ritorno degli ottavi. Starà a lui, quindi, far valere tutta la sua esperienza in 180' fondamentali: regalare un sogno all'Inter potrebbe essere un'ottima carta da giocarsi nei discorsi che verranno.Se l'obiettivo è chiaro, altrettanto lo sono i costi di un Arturo Vidal che è piombato nel mondo nerazzurro come un top player, nello status e nell'ingaggio, anche se non tutto sul campo è andato come avrebbero voluto le parti, nonostante la presenza di Antonioche lo aveva voluto fortemente. Con Simonel'impatto è stato buono, poi i suoi numeri sono tornati a livelli più bassi delle attese. E ora? E' chiamato a un periodo da vero campione per provare a prendersi tutto, nonostante (va sottolineato) le cifre.- Come vi abbiamo raccontato su calciomercato.com ( QUI ), infatti, il cileno al momento dell'arrivo a Milano ha firmato un contratto triennale conCifre altissime, troppo elevate in un periodo di spending review, da tenere solo se giustificate da un rendimento elevato. Ecco perché torna di attualità quell'opzione a favore dell'Inter presente nel suo contratto:Ipotesi tutt'altro che da escludere: servirà un periodo da vero campione per evitare che l'Inter prenda questa uscita anticipata dal contratto.