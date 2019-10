Arturo Vidal strizza l'occhio all'Inter. In un'intervista con El Mercurio, il cileno ha parlato di Antonio Conte, con cui ha condiviso l'avventura alla Juve: "Ricordo molte cose belle vissute insieme a lui. Grazie al suo aiuto ho fatto il salto di qualità per essere uno dei migliori. Nel calcio, la cosa più importante è la fiducia e se un allenatore così ti dà fiducia, ti fa migliorare molto".



SUL BARCELLONA - "Lavoro duro per non lasciare il club e raggiungere gli obiettivi stagionali. Ma non sono felice, anche se sto provando a ribaltare la situazione e guadagnarmi un posto da titolare. Ho lavorato sodo per tutta la carriera, non è ancora arrivato il mio momento ma sono calmo e so che arriverà".



SUL SUO MOMENTO - "Non so darmi una spiegazione. Ci sono diversi modi di vedere il calcio. Non sono felice di questa situazione, ma sono decisioni che prende l'allenatore. Io provo ad aiutare la squadra quando sono chiamato in causa, mi alleno al meglio. Quello che faccio io non lo fa nessuno, mi disturberebbe se un giocatore sapesse di star male, ma non è il mio caso. Mi concentro per migliorare i dettagli, sono sempre stato titolare e mi sono guadagnato l'affetto di compagni e allenatori".



UNA DEFINIZIONE DI SE STESSO - "Sono un vincente. Dovunque sono stato, sono stato importante".