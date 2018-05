Un desiderio già manifestato in due forme. Una più intima, più amichevole, più informale, agli ex compagni nel corso della partita d'addio di Andrea, quella Notte del Maestro in cui non è potuto scendere in campo per problemi fisici; l'altra più formale, con un messaggio diretto al proprio agente.Come appreso daIl centrocampista cileno del, in scadenza di contratto nel, non ha mai dimenticatoe ora sta facendo di tutto per tornare a vestire il bianconero.- Beppe, direttore generale della Juventus, ha spiegato nel pomeriggio come i giocatori andati via negli anni scorsi facciano fatica a dimenticare il club bianconero. E in effetti... Arturo, presente a San Siro, ha avuto modo di parlare con Giorgio, Andrea, Claudio, la vecchia guardia bianconera, confidandogli la sua voglia di Juve. All'agente, Fernando Felicevich, invece, ha chiesto di prendere contatto con la dirigenza della Juventus per studiare quello che sarebbe un grande ritorno.- Laha ottimi rapporti con il(come testimoniano gli affari Coman, Benatia e Douglas Costa), e il club bavarese, che ha già acquistatoper la prossima stagione, è pronto a far partire il cileno classe '87. E la dirigenza bianconera?anche se il nome di Vidal non può lasciare comunque indifferenti. Ora infortunato, quando chiamato in causa ha sempre risposto presente.