La prima giornata di Champions League ha attirato su di sé gli occhi di tifosi e addetti ai lavori di tutto il mondo. Il ritorno della principale competizione per club a livello europeo ha scatenato commenti e giudizi da parte di molti, anche giocatori che l'hanno giocata, e sfiorata. Uno di questi è stato Arturo Vidal, attuale centrocampista dell'Athletico Paranaense ed ex Juve e Inter, tra le altre.



IL PARERE - Il cileno è stato ospite del canale Twitch di Red Gol e non ha avuto parole dolci per lo spettacolo 'ammirato' in tv. "Ho visto la partita peggiore nella storia della Champions League, quella tra Milan e Newcastle. Non come quella tra Porto e Shakhtar, che è stata grandiosa. Noioso invece il City, come sempre. In quella tra PSG e Borussia, mi è piaciuto solo il secondo tempo ma nel primo mi sono addormentato. Ma quegli scemi del Milan con il Newcastle mi hanno lasciato male. Sono fortunati perché sanno solo correre, altrimenti non sarebbero lì. Non capisco il Newcastle, arriva quarto in campionato, ma non fa niente, è disgustoso. Devono rischiare la vita, se è la loro prima partita, mostrare qualcosa in più, mi hanno fatto arrabbiare da morire", ha concluso l'ex Juve.