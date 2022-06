La giornata di Romelu Lukaku si è tinta di attimo in attimo di nerazzurro, ma il momento di massima esplosione è arrivato senza ombra di dubbio all'esterno del Coni di Milano dove l'attaccante si è sottoposto alla seconda parte di visite mediche per l'idoneità sportiva. Affacciandosi dalla finestra dell'edificio che dà sulla piazzetta antistante, il futuro (e di nuovo) bomber dell'Inter ha salutato una folla in delirio per lui fra canti e cori.