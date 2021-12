Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex attaccante di Inter, Juventus e Milan, Christian Vieri, si è detto soddisfatto per l'evoluzione del calcio italiano.



"Mi sono molto divertito in questo girone d’andata ho visto una gran voglia di fare calcio, di imporre il proprio gioco, tutte cose che fanno bene alla serie A. Non è per nulla scontato spadroneggiare sui campi di provincia, dove trovi squadre spavalde, organizzate, che non impostano più le partite solo per limitare i danni o strappare il pareggino. Succede sempre qualcosa, anche quando il pronostico sembra a senso unico".