L'ex attaccante bianconero ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport:, perché il problema non riguarda i risultati raccolti sul campo. Ha conquistato otto successi consecutivi, è vero, ma non dimentichiamo cheLa classifica come consolazione? Considerando il valore dei campioni che ha in rosa, la Juventus non poteva mica stare all'ultimo posto...Io ho l'impressione che la questione infortunati venga fuori solo quando le cose non vanno per il verso giusto. La Juve a Napoli non aveva, ma il francese, o chi per lui, era assente anche quando la squadra di Allegri ha conquistato otto vittorie consecutive…".- "Non lo so, però sono certo che Paulo sia un giocatore importante e che,Non sono stupito delle sue prestazioni, però. Insomma, è stato un colpaccio, in pieno stile Special One".