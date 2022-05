Sono due gli allenatori della Serie A attuale con i quali avrebbe voluto lavorare Bobo Vieri. Lo svela lo stesso ex attaccante in un'intervista rilascia a Dazn: "Ero uno portato ad allenarmi, con Gasperini mi sarei presentato con la sigaretta. Spalletti è molto bravo, ha allenato mio fratello e so che è un tecnico che dice le cose in faccia; per me è perfetto".