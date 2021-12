Cristian Vieri ha concesso una lunga intervista ai colleghi del Corriere della sera. Particolarmente interessante il passaggio sulla Juve di Allegri: ​“Vedo quasi tutte le squadre con un atteggiamento propositivo, offensivo, mentre la Juve è sempre molto indietro e offre un calcio sterile, fermo. È una delle società più importanti e prestigiose del mondo, ha giocatori superiori alla media, non può quindi giocare un calcio così brutto, non è accettabile. Mi ha colpito in negativo e fino ad oggi è sicuramente la grande delusione della stagione”.