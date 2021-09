Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante dell'Inter, Christian Vieri, ha espresso il proprio parere sull'addio di Ronaldo alla Juve e preso ad esempio il suo passato in nerazzurro.



E quelli che pensano che adesso Dybala, Morata e Chiesa daranno di più?

«Quando sento questi discorsi dico: boh. Di più lo dai sempre, quando Ronaldo il Fenomeno se ne andò dall’Inter non è che io diedi di più: più di così non potevo fare già prima».



Era nel senso: ora Juve giocherà meglio?

«Non per forza, e l’abbiamo visto nelle prime due partite. Ma il calcio d’agosto in Italia, e io me lo ricordo bene, fa testo fino ad un certo punto: prendo tempo e ne riparliamo dopo 5-6 partite».