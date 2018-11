Christian Vieri è diventato papà: è infatti nata la figlia dell'ex calciatore e della soubrette Costanza Caracciolo, entrambi per la prima volta genitori. La notizia si è diffusa in mattinata e su Instagram fioccano gli auguri di benvenuto alla piccolina, anche se ancora manca l’annuncio ufficiale.



E' NATA STELLA! - A dare la notizia è stato Tabloit.it che in esclusiva ha rivelato:"È nata da poche ore la figlia di Costanza Caracciolo e Christian Vieri! La bimba e la mamma stanno bene e Bobo è felicissimo…tanti auguri ai neo genitori!". Come si apprende in questi minuti, la bambina si chiama Stella.