Christian Vieri, ex attaccante di Juve, Inter e Milan, nel corso della diretta Twitch sul suo canale, la BoboTv, ha parlato di Erling Braut Haaland, centravanti norvegese del Borussia Dortmund: "Haaland un misto tra me e Adriano? Io ho giocato con Adriano quando aveva 20 anni, ma non era forte come lui. Non ho mai visto nessuno negli ultimi 20/30 come Haaland nel ruolo di centravanti. Forse nemmeno Van Basten a quell'età era così forte".