e oggi come allora in palio c'era un posto nella finale. Tra i protagonisti mancati della doppia sfida del 2003 c'èimpossibilitato per infortunio a giocare per la formazione allenata da Hector Cuper, ma che ha raccontato a La Gazzetta dello Sport le forti emozioni provate allora e ha svelato le sue sensazioni sulle due imminenti gare tra rossoneri e nerazzurri.E io dovevo stare a guardare. Come soffrivo nel 2003? Sudando come un somaro. Il 22 aprile a Valencia mi erano caduti addosso Carew e Materazzi, avevo sentito crack: il ginocchio era spappolato. Passai la sera e la notte a piangere, poi dalla mattina dopo io e Silvano Cotti (fisioterapista dell'Inter e grande amico di Vieri, ndr) siamo stati sette giorni su sette, dalle otto alle otto, a lavorare per cercare di recuperare. Ho fatto di tutto, ma sapevo che era inutile".Il paragone tra la doppia sfida del 2003 e quella di oggi: "Grande tensione, ma quella bella. Troppa? Boh, ognuno la sente e la gestisce a modo suo. Ma altrimenti cosa la giochi a fare la Champions? Ci vorrebbero ogni anno partite così, si gioca a calcio per quello. Sai che puoi passare per un rimpallo, un fallo non chiamato, una cosa che va bene a te e male agli altri. Che la finale potrà dipendere anche da una piccola cosa.Sono quelle partite che fai un passo avanti e due indietro, provi ad attaccare ma pensando a non prendere gol in contropiede.".in Champions League il pronostico per questo derby: "Tre partite, nove punti, 11 gol segnati: ci sta. Ma il Milan è quello che stava per perdere con la Cremonese o che vince facile con la Lazio? L: in teoria non può perdere con nessuno. E poi c'è la panchina, può incidere anche quella: l’Inter a sedere ha Lukaku e Brozovic se non giocano titolari, Correa, De Vrij, per il ritorno Gosens... Più lunga e più forte, qualità altissima".A proposito di: "Sta mettendo una discreta pressione addosso a Inzaghi., un gol ogni partita: quest’anno non ha fatto quello che si sperava facesse".Lui e Theo sono quelli che danno gli strappi che servono, tanto più in partite così. E lui è quello che da solo fa cambiare campo alla palla. Quello che da solo cambia le partite".dei rossoneri: Il “cap” è diverso dagli altri perché sta molto sulle sue: poche chiacchiere, lavora, dimostra. EIo a San Siro ho giocato: sa quanti ne ho visti, giovani e meno giovani, che entravano lì e un po’ se la facevano sotto?".: il calcio è un pentolone di bugie, un giorno sei confermato e il giorno dopo ti cacciano, ma oggi, 8 maggio, è più facile che non resti. L’Inter non ha l’obbligo di vincere la Champions, come il Real o il City. Ma di lottare per lo scudetto tutti gli anni sì".