Intervenuto alla Bobo TV, l'ex centravanti, Christian Vieri, ha espresso la propria opinione in merito all'Inter.



“L'Inter non può perdere punti in queste partite per quanto è forte: deve vincere 2-3 a 0, punto. Se io sono Lukaku o Lautaro, vado a Monza e faccio tripletta: deve essere così. Quest'anno hanno pagato Sanchez per andare via, potevi prendere Dybala gratis: ci vogliono questi giocatori, la squadra è monotona".