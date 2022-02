Cristian Vieri sull’Inter alla BoboTv: "Sono tutte lì, è un campionato bellissimo. Ho visto sabato sera la partita tra Napoli ed Inter e quella di ieri della Juve in quel di Bergamo ed ho notato una differenza sostanziale. Il match del Maradona era una gara tra due squadre che giocano un bel calcio di livello europeo con grande intensità. La Juventus ad esempio nonostante gli acquisti di gennaio tende a giocare un calcio meno brillante. I bianconeri sono fuori dalla corsa Scudetto oramai. Il Napoli ha acquisito mentalità vincente nel corso degli anni, e può vincere lo Scudetto. Non credo che, come dicono in molti, il Napoli abbia rinuciato a giocare con i neroazzurri. Se si pensa ad i cambi conservatori di Spalletti si potrebbe credere ad un Napoli rinunciatario ma non è così".