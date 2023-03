"L'Inter in casa crea 10 occasioni a partita, gioca bene. Hai Dumfries che crossa, Dimarco che crossa, hai Barella... Ci sono più giocatori che mettono in posizione buona Lukaku. Vi dico una cosa: se io giocassi in quest'Inter, vincerei la classifica cannonieri tutti gli anni". Questo il commento di Vieri alla BoboTv.