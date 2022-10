Intervenuto alla Bobo Tv, l'ex attaccante dell'Inter, Christian Vieri, ha espresso la propria opinione in merito alla squadra allenata da Simone Inzaghi.



“I nerazzurri subiscono tanti gol, è vero, ma ne fanno anche tanti. Rispetto a un mese fa si sono ripresi alla grandissima, infatti per me ora ricominceranno a lottare per i primi posti e nell'anno nuovo correranno per lo scudetto. E non dimentichiamoci che se dopodomani battono il Viktoria Plzen sono agli ottavi di Champions".