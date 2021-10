Christian Vieri, ex attaccante di Inter, Juve e Milan, parla di Lorenzo Lucca, centravanti del Pisa, club in cui ha militato anche lo stesso Bobo, dal palco del Festival di Trento: "È l'attaccante del futuro, ha grandi qualità, ma sta giocando in B, perciò diamogli tempo senza mettergli eccessive pressioni. Facciamogli fare qualche partita in massima serie e poi lo valuteremo con più sicurezza. Gioca con grande qualità e nonostante sia così alto è funzionale ad una tipologia ragionata di gioco".