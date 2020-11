Christian Vieri, ex attaccante tra le altre di Inter e Juve, in diretta su Instagram con Daniele Adani parla della lotta scudetto in Serie A: "Quando hai Cristiano Ronaldo sei sempre favorito. Poi vedo l'Inter lì a ridosso: ha tutto per poter arrivare in fondo, ha giocatori che hanno lavorato già un anno con Conte. Non mi piace la cosa che non ha il vice Romelu Lukaku, e poi Conte deve recuperare Radja Nainggolan, un giocatore di qualità altissima che deve darsi da fare, e Stefano Sensi. Se recuperi loro e anche Milan Skriniar, hanno una grande squadra. Poi ci sta non passare in Champions, ma quest'anno per me se la può giocare alla pari, poi non si sa cosa succederà".