Christian Vieri, alla Bobo TV, parla del gioco della Juventus e di come eventualmente potrebbe inserirsi Dusan Vlahovic in quel contesto: "Ho visto un po’ di Juve-Atalanta. Noi non vogliamo parlar male degli allenatori, analizziamo le partite: la Juve non può continuare a giocare così. Non si capisce niente, fanno solo casino quando giocano. E devo sempre sentir dire siamo quelli che siamo. Non è così: tu devi migliorare la squadra. Non li vedo bene, casinisti, tutto come viene viene, diamola a Dybala poi vediamo che succede. Non è tanto il vincere o perdere, non c’è nessun miglioramento. Venti anni fa si parlava così, che per vincere lo scudetto bisogna difendere. Se Vlahovic va a gennaio non la prende mai. Può far qualche gol perché è una belva, ma la Juve deve giocare meglio".