Christian Vieri pronostica alla Bobo Tv la possibile vincitrice dello scudetto: "L'Inter rivince il campionato, sono ancora i più forti. Dzeko-Lautaro bene, Dzeko torna indietro, elegante, aiuta la squadra. Barella bene, squadra tosta. Handanovic? Lo stanno criticando tutti e non so perché, quando calcia Malinovskyi calcia delle ranzate... La respinta può andare dove vuole, sono delle fiammate. Per me è un grande portiere. De Vrij mi è piaciuto. Grande ritmo, l'Inter lo rivince perché il lavoro di Conte è stato un grande lavoro, ha lasciato a Simone una grande squadra. Ma occhio al Napoli e all'Atalanta".