Bobo Vieri parla della mancata convocazione in Nazionale di Mario Balotelli: : "In tutti questi anni non ho mai visto niente, anche a Monza doveva fare questo o quello. Niente. Sono invenzioni, se fa. Se è una parola che non uso perché non esiste. Guardo i giocatori che giocano per la squadra, Joao Pedro è serio, si allena e fa i suoi gol. Io non ce l'ho con Balotelli ma non lo chiamo. Zero, non ci penso. Non ha mai fatto niente. Io faccio giocare Scamacca, è un centravanti. Grosso, veloce, può fare gol. A Monza, un anno fa, Balotelli camminava e non faceva la differenza".