Cristian Vieri elogia l’Inter sulla BoboTv: "Non c'è stata partita, potevano fare 5-6 gol - le sue parole dell'ex attaccante durante la Bobo TV -. L'Inter è di un'altra categoria, hanno dimostrato di esserci per lo scudetto. Dopo i tre punti importantissimi presi a Torino, hanno asfaltato l'Hellas. Pensavo avrebbero fatto più fatica, invecesono stati delle belve in una bolgia come San Siro".