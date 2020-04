Christian Vieri, ex attaccante tra le altre di Inter e Juve, è intervenuto nella trasmissione "Porta a Porta", in onda su Rai 1. Tra i temi toccati, la possibile ripresa della Serie A e il rapporto tra Francesco Totti e la Roma.



SULLA QUARANTENA - "Non è facile questo periodo. È già un mese che stiamo in casa con due bambine piccolissime e cerchiamo di far passare loro il tempo. Ormai sono arrivato a pesare 106 kg, aumento tutti i giorni… Se riesco a tornare a 95 kg sarebbe fenomenale, ma dovrei cominciare una dieta e fare un po' di allenamenti. Il fatto è che in questo momento mi sono impigrito”.



SULLA RIPRESA DEL CAMPIONATO - "La salute è la cosa più importante, dobbiamo pensare più alla salute che a giocare. E’ inutile riprendere il campionato se rischiamo di non arrestare la diffusione del virus".



SULLE DIRETTE SOCIAL - “Mi diverte fare le dirette. La sera chiamo gli ex compagni, passo due orette in bella compagnia”.



SU TOTTI - "Va a Trigoria con il figlio e lo lascia al cancello, non entra. E’ brutto sentire una cosa del genere da una persona che ha dato tutto alla Roma, ha giocato 30 anni lì. Non è una cosa bella”.