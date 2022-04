È una curiosa sanzione quella che il Conselho de Disciplina della federcalcio portoghese hanella giornata di ieri: una multa da 1.020 euro causata da un'impropria pronuncia effettuata dallo speaker dell'Estadio do Dragão. Il fatto è avvenuto nella serata di giovedì 21 aprile, durante la, vinta 1-0 dai padroni di casa. Il gol decisivo è stato da Toni Martinez a 8 minuti dalla fine, e subito dopo la voce ufficiale del Do Dragão ha ripetutamente scandito il punteggio con la formula che segue: “Porto 1 – Sporting Lisbona 0” . Ma che invece suona come una forte provocazione per chi sa quanto. Come si trattasse di una piccola società locale e non di un club che rappresenta il Portogallo intero sul piano nazionale e internazionale.. Che tollerano l'errore quando quella denominazione viene pronunciata da un soggetto straniero, ma la vivono come una. Se poi a utilizzarla è lo spekaer dello stadio di un club con cui lo Sporting mantiene una rivalità storica (per di più esacerbata durante questa stagione), ecco che la cosa viene vissuta come una provocazione. Che del resto sembra proprio essere tale, poichéA ogni modo, chi ha ritenuto che la performance vocale dello speaker sia stata una provocazione è stata la commissione disciplinare della FPF, che ha ritenuto diFra l'altro, non è la prima volta che la voce ufficiale dello stadio portista va ben al di sopra delle righe. Si ha vivo ricordo delle frasi molto forti (eufemismo) che il signor Fernando Saul scrisse nel profilo personale di Instagram dnegli ottavi di finale della Champions League 2020-21. In quell'occasione lo speaker scrisse che era stato vendicato il(una gara il cui andamento non è mai stato digerito dalla tifoseria portista), per passare poi ae la sua famiglia. Subito dopo il post venne rimosso e sostituito con un altro di scuse. Ma evidentemente quel precedente non è servito a scongiurare successivi eccessi.@pippoevai