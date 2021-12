Una nuova diretta Twitch vi aspetta su Calciomercato.com, con i tanti spunti regalati dall'ultimo turno di Serie A e la presentazione di due sfide europee di grandissimo fascino e molto importanti per il futuro di Milan e Inter, contro Liverpool e Real Madrid. A tenere banco è però anche il difficile momento di José Mourinho alla guida della Roma, oltre agli ultimi aggiornamenti sull'inchiesta della Procura di Torino sulla Juventus e sulle plusvalenze del calcio italiano.



Tanta carne al fuoco e il solito ricco parterre di ospiti: tra di loro il nostro editorialista Pippo Russo, primo giornalista in Italia a denunciare, su calciomercato.com, il problema delle plusvalenze che è tornato prepotentemente di attualità in questi giorni. Appuntamento sul nostro canale Twitch dalle 18.30!