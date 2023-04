Nuovo appuntamento con le live lunghe di Calciomercato.com: questo lunedì, rigorosamente dalle 18:30 alle 20, Federico Targetti ed i suoi ospiti sviscereranno tutti i temi proposti dal weekend di campionato appena trascorso e dalla tre giorni di coppe che abbiamo davanti. Spazio ovviamente a Napoli-Milan di domani, con i nostri editorialisti Gianni Visnadi e Salvatore Caiazza per un ampio e corposo prepartita con le indicazioni che giungeranno dai nostri inviati impegnati nelle conferenze di Pioli e Spalletti.



Passeremo poi all'Inter, che mercoledì dovrà difendere il 2-0 ottenuto in casa del Benfica: con noi l'ex portiere nerazzurro Alberto Fontana, che ha vissuto in prima persona le settimane del derby di Champions nelle semifinali del 2003. Sarà presente anche il direttore Giancarlo Padovan.



La Juve non può non essere oggetto di approfondimento, tra la chiavetta su Calciopoli di Luciano Moggi visionata in anteprima da Calciomercato.com e tutte le ultime da Torino a due giorni dalla sentenza definitiva sui 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze con il nostro inviato Nicola Balice.



Infine, chiusura di trasmissione con il prepartita da Firenze: l'inviato Fiorentina Filippo Caroli ci darà le formazioni e le ultimissime dal Franchi, dove i viola e Atalanta incroceranno i tacchetti per l'ultima gara del 30esimo turno di Serie A.



