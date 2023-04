L'Inter affronterà il Benfica mercoledì sera a aprtire dalle 21 al Giusseppe Meazza in San Siro di Milano con gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. La Uefa ha ufficializzato il sestetto arbitrale che dirigerà l'incontro e che sarà composto per la totalità da fischietti spagnoli.



Il primo arbitro sarà Carlos del Cerro Grande, coadiuvato dagli assistenti e connazionali Diego Barber e Guadalupe Porras Ayuso. Il IV uomo sarà Cesar Soto Grado mentre al var la coppia composta da Alejandro Hernández e dall'Avar Juan Martinez Munuera.