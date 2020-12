, rea di aver condiviso informazioni tattiche con la stampa. A San Siro, nel frattempo, contro l’Inter, giocatore che inizia a circolare sulla bocca di molti. Una rete sostanzialmente poco utile, ma che fa comprendere come forse meriti qualche chance in più., uno dei vari millennials che si affacciano al mondo del calcio., fa la trafila completa e si distingue come un jolly di attacco, giostrandosi tra trequarti e fascia avanzata. L’esordio nella massima serie è contro un avversario di buon prestigio. Il 20 maggio 2017, a soli sedici anni, debutta contro la Roma, in una sconfitta per 3-5 per i clivensi. La stagione successiva è tra i protagonisti della squadra Primavera, mentre nel 2018-2019 accumula minutaggio importante. Arriva anche la prima marcatura, realizzata contro, guarda caso, la Lazio. Di Carlo gli dedica tutto il finale di stagione di un Chievo già condannato alla cadetteria.con cui stiamo ancora combattendo. Lui, invece, combatte per riportare i veronesi in A, ormai impiantato perfettamente tra i titolari. L’andamento, in generale, è positivo: 32 presenze, 5 gol e 3 assist. Il Chievo, tuttavia, perderà ai playoff. A inizio 2020, l’acquisto dei felsinei, che lo lasciano a Verona per concludere l’annata.. Fin qua, un complessivo di 83’ e sabato sera, quando va in gol in modalità flash. Un gol che riapre le ostilità, reso poi inutile da un Hakimi in stato di grazia. Lui intanto, però, si gode il momento. “Mi porterò il gol dietro per sempre, sono molto felice”. Dichiarazioni brevi e sintetiche, per un elemento che potrebbe rappresentare un’arma in più per il futuro.. Lecito attendersi sorprese: Mihajlovic sa sempre stupire per le sue scelte.