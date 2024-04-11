Viktoria Plzen-Fiorentina 0-0: il tabellino
Marcatori:
Assist:
Viktoria Plzen (3-4-1-2): Jedlicka; Hranac, Hejda, Jemelka; Reznik (90’+5 Pèaluska), Cerv, Kalvach, Cadu; Sulc; Chory (90’+4 Kliment), Vydra (63’ Traoré). All. Koubek
Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur (78’ Lopez), Mandragora; Nico Gonzalez (84’ Ikoné), Beltran (70’ Barak), Sottil (78’ Kouamé); Belotti (70’ Beltran). All. Italiano
Arbitro: Grinfeld
Ammoniti: 16’ Cadu, 72’ Reznik, 89’ Ikoné, 90’+3 Chory
Espulsi: