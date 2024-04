Viktoria Plzen-Fiorentina, la MOVIOLA LIVE: Hejda e Sottil da giallo, graziati

Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Viktoria Plzen-Fiorentina, gara di andata dei quarti di finale di Conference League, alla Doosan Arena di Plzen, in Repubblica Ceca.



Viktoria Plzen-Fiorentina, ore 18:45

Arbitro Orel Grinfeld (Israele)

Assistenti Roy Hassan e Idan Yarkoni

Quarto uomo Gal Leibovitz.

VAR Ziv Adler

AVAR Roi Reinshreiber



37' - Sottil frana sull'avversario in un contrasto, occhi sull'uomo e mai sulla palla. Molte proteste, Dodo' va al faccia a faccia con Hejda. Niente giallo per l'esterno italiano.



21' - Fallo di Hejda su Belotti, intervento in ritardo che poteva essere meritevole di un giallo. Niente sanzione per il capitano dei cechi.