Viktoria Plzen, Koubek: 'Fiorentina non paragonabile a noi. Ma abbiamo un paese dalla nostra parte'

Il tecnico del Viktoria Plzenè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Ci ha aiutato tantissimo la vittoria contro lo Slavia Praga. Non abbiamo subito nessun infortunio nelle ultime gare ed è basilare per noi che abbiamo due giocatori nuovi che all'andata non c'erano per squalifica. La Fiorentina si sa che dal punto di vista tecnico ha tanta qualità: noi non ci possiamo paragonare con loro. Vedremo quella che sarà la partita di domani ma dovremo essere più efficaci in attacco".

"Noi abbiamo un sogno per la partita di domani... il risultato dell'andata ci permette di avere speranza e abbiamo anche aiutato il coefficiente ceco, non perdendo la sfida di Plzen. Adesso abbiamo altro lavoro da fare: vogliamo arrivare in fondo al torneo. Sappiamo contro chi giochiamo e il fatto che loro giocano in casa"."Non è nelle nostre possibilità cambiare troppi elementi... 2-3 al massimo. Nervoso? No, affatto. Non vedo l'ora di giocare. La sfida di domani sarà una festa calcistica per noi. Sono tranquillo. Obiettivo rigori? No, dico però che sono una possibilità".

"Ci sono momenti non facili nel calcio: magari cose che funzionavano prima, dopo non funzionano. Sappiamo che la Fiorentina non è in un momento ideale e questo potrebbe essere un vantaggio per noi... ma sono periodi. Attesa? Tutto il calcio ceco è dalla nostra parte: abbiamo fatto già molto portando punti al ranking della Federazione. Abbiamo creato molte simpatie attorno a noi".